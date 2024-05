Il CorSport annuncia il terzo colpo dell’Inter dopo Zielinski e Taremi

Mancano meno di due settimane alla scadenza del prestito di Oaktree, entro la quale Steven Zhang dovrà procedere al rifinanziamento. Una volta superato questo ostacolo, la dirigenza dell’Inter potrà finalmente ricominciare a programmare con più serenità le mosse da effettuare sul prossimo mercato.

Anche per questa ragione, Marotta e Ausilio si erano mossi con grande anticipo bloccando i primi due acquisti a costo zero della prossima stagione: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Entrambi potranno essere ufficializzati dal 1° luglio, una volta scaduti i rispettivi contratti con Napoli e Porto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, il terzo acquisto dell’Inter dovrebbe riguardare il ruolo di vice Sommer. Secondo il quotidiano romano, “i segnali dei giorni scorsi hanno raccontato che la terza new entry dovrebbe essere Bento”. Operazione da circa 20 milioni di euro che in Viale della Liberazione puntano a definire nel minor tempo possibile per anticipare la concorrenza.