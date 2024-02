Il Napoli ‘ufficializza’ Zielinski all’Inter: “Non sarà più con noi”

Con l’esclusione ufficiale di Piotr Zielinski dalle competizioni Uefa, il Napoli – oltre a perdere uno dei migliori centrocampisti della propria rosa in vista del doppio impegno contro il Barcellona – ha difatti rinunciato all’idea di poter convincere il calciatore a siglare un nuovo contratto e rimanere ancora in Campania.

Come vi raccontiamo da settimane, il centrocampista polacco in scadenza di contratto ha raggiunto un accordo con l’Inter e la prossima estate passerà a costo zero ai nerazzurri. Ad ufficializzare definitivamente la rottura del rapporto con il Napoli, ci ha pensato il presidente Aurelio De Laurentiis in una conferenza stampa in cui ha ammesso che il ragazzo lascerà la squadra a fine stagione.

Queste le sue parole su Zielinski: “Abbiamo fatto dei nuovi acquisti e mi dispiace per un centrocampista a cui abbiamo dovuto rinunciare, abbiamo dovuto rinunciare anche a Zielinski. Lo conosciamo, sappiamo bene cosa può dare. Invece, in funzione della prossima annualità, io devo capire chi ho preso in maniera definitiva e chi ho preso in opzione. Perché li devo veder giocare”.

De Laurentiis ha spiegato di aver escluso il polacco solamente in virtù della prossima annata: “Azione vendicativa nei confronti di Zielinski?. Assolutamente no: l’ho già affermato che è un bravissimo ragazzo, un giocatore di livello. Però le scelte sono state fatte, visto che lui è in uscita perché dal 1º luglio non sarà più con noi, dobbiamo aprire una finestra su quelle che sono le possibili opportunità di entrata e se confermarle, portarle avanti o meno. Abbiamo Traorè che ha delle opzioni per essere riscattato, così come per Dendoncker. E per quest’ultimo non c’era posto e abbiamo dovuto sacrificare anche lui”.