Investimento Inter per la difesa: due nomi dalla Serie A

Al centro delle notizie di mercato di oggi c’è come sempre l’Inter che è attesa da una sessione estiva ricca di novità sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite, vista la necessità della società di viale della Liberazione di rinnovare il suo organico abbassando l’età media come voluto da Oaktree.

L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport annuncia che è pronto un investimento importante per il reparto difensivo, ovvero il reparto dove la società ha individuato più necessità di intervenire. Il quotidiano fa due nomi che sono i principali (fra i molti seguiti) al momento preferiti dall’Inter.

Il presidente Marotta e il DS Ausilio hanno in elenco come primi due profili segnati quelli di Oumar Solet dell’Udinese – che proprio oggi a San Siro sarà l’osservato speciale – e di Sam Beukema del Bologna ma in questo secondo caso i rossoblù chiedono 30 milioni di euro e l’Inter cercherà di abbassare le pretese.