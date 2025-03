Acerbi cambia il suo futuro: l’Inter ha fatto una scelta

Dopo tanti mesi passati ai margini a causa di condizioni fisiche precarie, nel 2025 è tornato sotto ai riflettori da assoluto protagonista un leader della rosa dell’Inter come Francesco Acerbi. Il difensore centrale 37enne è tornato ad imporsi al centro della difesa e Simone Inzaghi si fida sempre di lui.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare il futuro di Acerbi perché fino a pochi mesi fa soltanto veniva dato come sicuro partente dalla rosa nerazzurra al termine della stagione vista la politica di ringiovanimento imposta da Oaktree e anche i continui problemi fisici.

Adesso però che è tornato protagonista, l’Inter ci sta ripensando e così Acerbi potrebbe restare anche nella stagione 2025/26 con la società di viale della Liberazione che non utilizzerebbe la clausola unilaterale che sembrava poter sfruttare per far terminare il contratto dell’ex Lazio a fine campionato.