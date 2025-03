Inzaghi: “Inter al Mondiale? Fatta preparazione specifica”

Intervistato da DAZN, Simone Inzaghi ha parlato in modo approfondito del Mondiale per Club che vedrà l’Inter tra le squadre protagoniste. Il tecnico ha parlato sia delle ambizioni della sua squadra, sia dell’approccio necessario alla competizione, che si svolgerà dopo una stagione già lunghissima.

Queste le sue parole:

MONDIALE – “Sarà una piccola Olimpiade del calcio. C’è un grandissimo orgoglio da parte nostra, sappiamo che non è stato facile arrivarci per il percorso fatto in Champions e cercheremo di arrivarci nel migliore dei modi. Ci saranno 32 squadre di 5continenti diversi, sarà qualcosa di nuovo per giocatori e allenatori. Sapevamo di questa competizione dall’inizio della stagione e abbiamo fatto una preparazione approfondita per arrivare a questo appuntamento pronti per portare l’Inter in giro per il mondo”.

ASPETTATTIVA – “Sarà un’avventura nuova. Sappiamo dove giocheremo: la prima partita sarà a Los Angeles e le altre due a Seattle; saranno partite belle contro avversarie importanti. Il River Plate lo avevo affrontato solo da giocatore con la Lazio. Era un amichevole, una delle mie prime partite alla Lazio e riuscii a fare gol, ma questa volta sarà una gara ufficiale, contro una squadra importante. Con un tecnico molto preparato come Gallardo, che conosco e giocatori forti. C’è anche Colidio che ha fatto una preparazione con me. Sarà una partita tosta”.

AMBIZIONE – “L’Inter ambisce sempre al massimo, poi ci sono altri avversari fortissimi che avranno le nostre stesse ambizioni. Vogliamo fare bene da subito, nonostante saremo a fine stagione e arriveremo a 60-65 partite. Vogliamo arrivare al massimo”.

PERCORSO INTER – “L’ho vissuto molto bene, è stato un periodo di quasi 4 anni molto impegnativo però sono contento che la squadra sia sempre cresciuta giorno dopo giorno. Ho la fortuna di avere giocatori molto professionali che seguono lo staff nel migliore dei modi. Poi siamo partiti vincendo titoli nazionali, poi è arrivata la finale di Istanbul che è stata un motivo di grandissimo orgoglio. Potevamo ottenere di più ma di fronte avevamo una grandissima squadra come il Manchester City. Poi è arrivato lo Scudetto della seconda stella. Vogliamo proseguire dando grandissima soddisfazione al nostro club e alla nostra gente”.