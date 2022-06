Inter-Bellanova, stretta finale: chiusura già domani?

Bellanova è stato da tempo identificato dagli uomini di mercato dell'Inter come primo nome per la fascia destra, in attesa di scoprire il futuro di Dumfries. Il giovane di proprietà del Cagliari infatti ha conquistato tutti con la propria corsa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la chiusura dell'operazione potrebbe essere imminente. Da tempo Inter e Cagliari hanno avviato i contatti per chiudere e ormai la distanza tra le parti, 10 milioni la domanda, 8-9 l'offerta, è minima. Domani dovrebbe esserci l'incontro decisivo per portare a compimento l'opera. La prossima settimana sarà quella buona quindi per i primi arrivi ufficiali in casa Inter?