Tanti auguri Principe! L’omaggio di Passione Inter per Milito

Buon compleanno Diego!

Pietro Magnani

Il Triplete è stato l'apice della storia dell'Inter, qualcosa di mai visto prima per il calcio italiano e forse, vista l'attuale livello del nostro calcio, irripetibile. Quell'Inter aveva numerosi campioni, ma uno più di tutti nei momenti più pesanti si è rivelato clamorosamente decisivo: Diego Milito. Il Principe divenne Re segnando in tutte e tre le Finali: Campionato, Coppa Italia e Champions League. Oggi, in occasione del suo compleanno, ecco il tributo di Passione Inter.

L'arrivo di Diego Milito in nerazzurro fu salutato con entusiasmo, ma senza aspettative eccessive. Il Principe era visto come un buon attaccante, ma che ormai a 30 anni aveva girovagato in squadre di metà classifica senza mai sfondare veramente. I riflettori di tutti erano puntati su Eto'o: lui doveva essere il trascinatore della squadra. E invece quel ragazzo magro e tirato, si sarebbe rivelato un tesoro inestimabile. Milito si rese subito protagonista, diventando faro e punto di riferimento avanzato di una squadra di campioni. In ogni momento cruciale di quella stagione leggendaria, il Principe è stato protagonista indiscusso, facendo sgolare milioni di tifosi.

Un tanghero, un attaccante di livello mondiale, un ballerino in grado di mandare fuori tempo qualsiasi difensore. Un'arma letale che ha raggiunto il suo culmine perfetto in una sera di fine maggio, a Madrid. Tanti auguri Prinicpe, cento di questi giorni Diego. Sei ancora nei cuori di tutto il mondo Inter: una leggenda che non scolora.