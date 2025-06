L’Inter vuole subito Bonny: resta un nodo da sciogliere

Si accende il mercato in attacco dell’Inter. Dopo i colpi Sucic e Luis Henrique, i nerazzurri sono pronti a chiudere per il primo rinforzo nel reparto offensivo. Questa, infatti, sarà la settimana decisiva per il trasferimento di Ange-Yoan Bonny.

Secondo La Gazzetta dello Sport, questa settimana dovrebbe essere quella decisiva per la chiusura dell’affare, con l’Inter che vorrebbe accelerare subito per evitare possibili ritorni di fiamma improvvisi, ad esempio del Napoli, accostata all’attaccante nelle scorse settimane.

Si attende, dunque, un incontro risolutore con il Parma, per definire il trasferimento. L’operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni di euro, con parte della cifra che verrà coperta dai bonus. Resta da sciogliere il nodo sull’eventuale contropartita tecnica, che potrebbe essere Sebastiano Esposito.