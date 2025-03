Inter, c’è la conferma su Grealish: “Può essere un’opportunità”

Nei giorni scorsi dall’Inghilterra era giunta la clamorosa voce di mercato che vedeva l’Inter essere una delle squadre candidate ad un possibile innesto di alta qualità nel suo reparto avanzato: si tratta di Jack Grealish che è stato indicato come un giocatore da tenere in considerazione per i nerazzurri e il Borussia Dortmund.

L’attaccante inglese dopo una stagione non esaltante come quella che sta vivendo ora, potrebbe infatti salutare il Manchester City e il campionato inglese per provare un’esperienza all’estero. Sul proprio canale YouTube i colleghi di Calciomercato.it ne hanno parlato e hanno confermato questa voce di mercato.

Grealish può essere un obiettivo perché l’Inter andrà a vivere una sorta di rivoluzione del proprio organico ed essendo l’inglese in uscita dai Citizens, può diventare un’opportunità importante. Questo è quanto sostenuto da questo fonte che fa così da eco alle voci che ci sono state nel Regno Unito nelle scorse ore.