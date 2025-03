Nuovo nome per la difesa dell’Inter: il Genoa chiede 30 milioni

L’obiettivo principale dell’Inter nella prossima sessione estiva di mercato sarà quello di cercare di ringiovanire la rosa, come desiderato da Oaktree e confermato anche già pubblicamente sia dal tecnico Simone Inzaghi che dal presidente Beppe Marotta. Uno dei reparti in cui si dovrà intervenire sarà la difesa.

Secondo quanto scritto sul suo profilo X da Sacha Tavolieri, esperto giornalista belga, il Genoa in estate potrebbe cedere Koni De Winter perché ci sono gli interessi di alcuni grandi club. Il talentuoso difensore rossoblù è anche in rampa di lancia con il Belgio e sta facendo molto bene in questa stagione in Serie A.

L’Inter sarebbe una delle prime squadre interessate e ha messo nella sua lista obiettivi il nome di De Winter per ringiovanire con elementi di qualità il suo reparto difensivo del futuro. Il Genoa per la cessione del difensore belga classe 2002 chiede circa 30 milioni di euro, una cifra che non spaventa i nerazzurri.