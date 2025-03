Feyenoord-Inter, i precedenti non sono felici: olandesi già fatali

Mercoledì alle 18:45 l’Inter sarà chiamata a scendere in campo per una delicata partita di Champions League, la prima da dentro o fuori in questa sua campagna europea. In questo turno degli ottavi di finale i nerazzurri affronteranno il Feyenoord in un match di andata e ritorno con in palio i quarti del torneo.

L’Inter non ha però grandi ricordi delle doppie sfide contro la formazione olandese perché c’è già un precedente della stagione 2001/02 che non può di certo lasciar dormire sonni tranquilli ai tifosi nerazzurri se ripensano ai precedenti nei confronti europei con il Feyenoord.

Quell’anno la formazione olandese è stata infatti in grado di eliminare l’Inter nelle semifinali della Coppa UEFA. Il Feyenoord fu capace di vincere 0-1 a San Siro nel match d’andata e poi guadagnarsi la finale con un pareggio per 2-2 in casa. Queste due gare sono gli unici precedenti nella storia dei due club.