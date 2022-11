Inter, Correa è sul mercato: se parte può arrivare Thuram

L'addio del Tucu può fornire il tesoretto per il francese

Enrico Traini

L'avventura di Correa all'Inter non è di certo stata fin qui brillante. Poche prestazioni di spessore e tanti infortuni, l'ultimo a pochi giorni dal Mondiale, hanno creato attorno all'attaccante argentino un'intensa aura di inaffidabilità. Per questo l'Inter sta cercando un'alternativa in attacco già da gennaio.

Il nome noto, come ribadisce oggi La Gazzetta dello Sport, è quello di Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach. Il suo contratto scade il prossimo giugno, ma i nerazzurri vogliono provare a portarlo a Milano in anticipo. Per questo motivo, Ausilio è in Qatar per avviare i contatti con il suo entoruage.

L'arrivo anticipato di Thuram si lega anche alla cessione di Correa, per il quale le porte del mercato non sono mai state così aperte. L'Inter ha bisogno di incassare soldi da reinvestire sul mercato. Tuttavia il Tucu, al momento attuale, non ha grandi offerte e, quasi sicuramente, i nerazzurri non riusciranno a recuperare la cifra di 31 milioni di euro spesa per lui due estati fa.