Inter, cosa succede coi rinnovi urgenti: Oaktree ha già deciso

Nonostante sia iniziata ufficialmente l’era Oaktree, bisognerà attendere ancora qualche settimana per la totale e completa operatività da parte del fondo statunitense. Prima, infatti, bisognerà convocare una nuova assemblea dei soci, procedere alla nomina del CdA e del presidente che prenderà il posto di Steven Zhang al timone dell’Inter.

Tra i discorsi rimasti in sospeso nelle ultime settimane per via della scadenza del prestito e del successivo passaggio di proprietà, ovviamente andrà affrontato nuovamente il tema dei rinnovi urgenti legati a Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Simone Inzaghi. Se per quanto riguarda gli ultimi due era già stato raggiunto un accordo di massima, bisognerà tornare a discutere con l’argentino per definire gli ultimi dettagli prima della firma.

Stando a quanto scritto questa mattina dal Corriere della Sera, l’orientamento sui rinnovi dovrebbe rimanere invariato anche sotto la gestione Oaktree. Continuità – sia sportiva che finanziaria – è stata la parola d’ordine del fondo americano trasmessa al management nerazzurro nella prima riunione di ieri. Anche per questa ragione, i rinnovi urgenti di cui sopra, saranno regolarmente portati avanti nei tempi corretti e senza stravolgimenti rispetto alle strategie iniziali del club.