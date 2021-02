De Vrij, fra un accordo verbale e le parole di Raiola. Si attende lo sblocco del rinnovo: il punto

La chiusura del mercato ha spento le sirene sulle trattative, ma non ha fermato il lavoro della dirigenza nerazzurra, impegnata nelle discussioni relative ai rinnovi di contratto. Sul tavolo ci sono diversi dossier come quelli relativi ad Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Stefan de Vrij. Nelle scorse giornate l’agente del difensore olandese Mino Raiola aveva evitato ogni discorso a riguardo bollandosi dietro un “chiedete all’Inter“.

Della situazione ha parlato su Calciomercato.com il giornalista Fabrizio Romano, specificando come l’accordo verbale fra le parti sia stato raggiunto da mesi. Manca però l’ok definitivo di Suning e la firma sui contratto: vale sia per l’olandese che per Bastoni e Lautaro. Il tutto è frenato dalle difficoltà economiche della proprietà nerazzurra, che impediscono il passo decisivo.

