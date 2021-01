L’Inter pensa la dopo Handanovic, Audero nel mirino?

In attesa di testare con mano le capacità di Ionut Radu, secondo portiere dell’Inter, Beppe Marotta sta sondando il mercato alla ricerca di un portiere affidabile che possa sostituire Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro, in evidente calo dovuto all’età, potrebbe venire “pensionato” già a partire dalla prossima stagione.

Per sostituirlo da tempo si parla di Cragno del Cagliari o di Musso dell’Udinese. Tuttavia, stando a quanto riportato da Repubblica, sarebbe spuntato un nome nuovo sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Si tratta di Emil Audero, portiere 24 enne della Sampdoria. Per l’estremo difensore, che proviene dalla Juventus, ci sarebbero diverse pretendenti di livello. L’Inter, appunto, i bianconeri in cerca di un vice Szczęsny e il PSG di Mauro Icardi.

