Esposito sibillino sul futuro: “Inter o Spal? Vedremo. Per il momento posso dire…”

Il futuro di Sebastiano Esposito è sempre più un tabù. L’attaccante classe 2002 è stato ceduto in prestito dall’Inter alla Spal, dove però non sembra aver mantenuto le aspettative che si erano create. Le ultime 5 panchine consecutive hanno gettano diverse ombre sulla sua permanenza in Emilia Romagna. La sua esperienza potrebbe tutta via continuare in Serie B, come raccolto dalla redazione di Passione Inter.

In una diretta Instagram, il baby talento azzurro ha risposto ad una domanda sul suo futuro, senza però chiarire troppo la questione: “Alla Spal mi trovo bene, per ora sono qui a Ferrara. Se sarà Inter o Spal? Non so, vedremo”. Con l’Inter Esposito ha un contratto in scadenza nel 2025 e rappresenta il futuro del club.

