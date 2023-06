Il mercato si sta preparando a entrare nel vivo e l’Inter sembra intenzionata a fare davvero sul serio per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, pupillo di mercato e concreto obiettivo di mercato dei nerazzurri.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, Marotta sarebbe pronto a sfruttare i suoi ottimi rapporti con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, per battere la concorrenza di Roma e Juventus.

L’opinione di Passione Inter

Marotta ha un debole per Frattesi, già in passato obiettivo dell’Inter. D’altronde, il centrocampista del Sassuolo rispecchia il profilo cercato dai nerazzurri: giovane, italiano e con buona esperienza. Certo la cifra potrebbe non essere abbordabilissima (circa 40 milioni), ma i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto alcune contropartite in grado di convincere i neroverdi a fare uno sconto.