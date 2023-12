L’Inter RAGIONA sul futuro di un suo GIOIELLO in prestito

Nella partita di venerdì sera tra Monza e Inter, gli occhi dei dirigenti interisti erano tutti su Colpani, obiettivo di mercato dei nerazzurri. Eppure, a catturare l’attenzione è stato Valentin Carboni, talento classe 2005 proprio di proprietà interista.

L’argentino ha trovato il primo gol in Serie A ed è andato anche vicino alla doppietta. Una prestazione molto incoraggiante, come riporta Tuttosport, dopo un avvio di stagione con i brianzoli un po’ difficoltoso. Lo stesso Palladino, allenatore del Monza, ha parlato del suo inserimento, mostrando fiducia nel suo talento, sebbene precisando come ci sia bisogno di tempo per inserirlo.

Ora il momento potrebbe essere arrivato, e potrebbe cambiare il futuro di Carboni. L’argentino ha voglia di ritagliarsi spazio a Monza e, se fino a qualche settimana fa l‘addio a gennaio sembrava quasi scontato, ora vuole provare a giocare più minuti possibili.

Nel frattempo, l’Inter è viglie nel seguire i suoi progressi, per capire anche la fattibilità di un suo ritorno a Milano in pianta stabile già nella prossima estate.

L’opinione di Passione Inter

Carboni ha sicuramente messo in mostra un talento di alto livello, ma è chiaro che per imporsi in Serie A ci sia bisogno di tempo, vista anche la giovanissima età. Un gol importante come quello di venerdì sera, anche se poi inutile ai fini del risultato, potrebbe essere il giusto punto di partenza per riuscire a trovare la sua dimensione ideale al Monza. Per il ritorno all’Inter, almeno per ora, c’è tempo.