Inter, nome nuovo per la difesa: piace Garcia del Barcellona

A Inzaghi il ragazzo piace, ma...

Garcia, difensore centrale 21 enne, sta trovando poco spazio con i Blaugrana, nonostante venga da molti indicato come il leader del futuro anche in ottica nazionale spagnola. Il ragazzo, che aveva lasciato il Manchester City a parametro zero proprio sperando di avere più spazio, sta venendo finora deluso e non ha intenzione di rimanere un comprimario. E la situazione rischia anche di peggiorare con l'ormai probabile arrivo di Christensen a parametro zero dal Chelsea.