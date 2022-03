Inter, la storia è dalla tua parte: le 4 imprese in terra inglese

L'Inter questa sera è chiamata ad una impresa contro il Liverpool ad Anfield. Tuttavia non è la prima volta, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, in cui l'Inter si trova a dover sovvertire ogni pronostico in terra inglese. In diversi precedenti ha portato a termine l'impresa, strappando un grande risultato nel fortino nemico. Per l'esattezza negli ultimi anni è successo ben 4 volte, 3 delle quali proprio in Champions League. Che la storia possa ripetersi anche stasera? Chissà. Ecco i 4 precedenti.