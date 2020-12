TS – L’Inter pensa a Gomez, in rottura con la Dea: con l’Atalanta un rapporto di mercato consolidato

Il mercato invernale, si sa, è una terra ricca di occasioni: il probabile addio del Papu Gomez all’Atalanta non può che essere considerato tale, visto il valore assoluto del giocatore in nerazzurro. I colori, inoltre, sono già i medesimi: l’Inter, secondo quanto riportato da Tuttosport, vorrebbe tentare di accaparrarselo per fornire ad Antonio Conte un fattore di livello che sappia legare la manovra dal centrocampo alla fase offensiva.

L’Inter – che si era interessata al giocatore anche all’epoca di Stramaccioni, quando l’obiettivo era affiancarlo a Diego Milito – avrebbe intenzione di sfoltire la rosa per far spazio ad un tassello chiave in vista dello Scudetto: le uscite di Nainggolan, Eriksen e Vecino in mezzo al campo sarebbero funzionali ad un nuovo inserimento, magari proprio del Papu, il quale sarebbe utile sia da trequartista che come seconda punta in un 3-4-1-2.

Proprio uno dei tre esuberi di cui sopra potrebbe essere la carta ottimale per la trattativa: un giocatore d’inserimento e corsa come Vecino sarebbe l’ideale per Gasperini. Inoltre, Atalanta ed Inter hanno fatto affari importanti nel recente passato, vedi Bastoni e Gagliardini. Una chiacchierata, dunque, potrebbe esser fatta: Gomez e l’Inter potrebbero trovarsi a vicenda.

