CdS – L’Inter su Rovella, anche con una clausola rescissoria: si cerca l’accordo tra le parti

La tendenza della scorsa sessione di mercato era indubbiamente legata alla ricerca di profili pronti per vincere subito, in casa Inter. La sensazione, però, è che nel mentre non si siano persi d’occhio profili futuribili, in grado di poter maturare con il passare del tempo: uno di questi è Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa, in scadenza di contratto nel giugno prossimo.

Ora, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Genoa starebbe cercando un accordo con il giocatore per un prolungamento legato alla promessa di una cessione. Il suo agente sarebbe in trattativa per un rinnovo di contratto con l’inserimento di una clausola rescissoria tra i 5 e gli 8 milioni, in modo da accontentare le parti. In primis il Genoa, che non lo perderebbe a zero; poi Rovella, che non farebbe uno sgarbo alla squadra in cui è cresciuto. In terzo luogo, le pretendenti – tra cui l’Inter – che non spenderebbero una cifra mastodontica per assicurarselo.

L’obiettivo dei nerazzurri è anticipare la concorrenza, già ora decisamente agguerrita: su di lui ci sono le attenzioni di Juventus e Dinamo Zagabria. I nerazzurri, comunque, vorrebbero cercare l’accordo di massima anche per non perdere un rapporto privilegiato con Preziosi; infine il 2001, in caso di salvezza del Genoa, potrebbe rimanere in Liguria per maturare e far esperienza.

