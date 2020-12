Accadde Oggi – 15 dicembre 2010, l’Inter schianta i coreani del Seongnam e conquista la finale mondiale

La vittoria del Mondiale per Club fu la ciliegina sulla torta dell’indimenticabile stagione del triplete, nonchè, tutt’ora il penultimo trofeo conquistato dall’Inter nel corso della sua storia. Sarebbe infatti seguita solo la Coppa Italia qualche mese più tardi, prima di un digiuno decennale che dura ancora oggi. La stessa Inter, d’altronde, non era già più quella del triplete, partito Mourinho e con i primi scricchiolii di quello che sarebbe stato poi il terribile crollo degli anni successivi. Lo stesso Benitez, successore designato del portoghese, sarebbe stato esonerato a pochi giorni di distanza, anch’esso il preludio di una lunga serie di cambi sulla panchina nerazzurra.

Ma prima di tutto ciò, il 15 dicembre 2010, l’Inter scendeva in campo contro i coreani del Seongnam per giocarsi l’accesso alla finale del torneo. La partita, com’era prevedibile visti i valori in campo, si risolse in una facile e netta vittoria per i nerazzurri, con Stankovic ad aprire le danze e Zanetti e Milito a segno dopo di lui. Una vittoria, quella della partita ma anche del Mondiale, quasi estemporanea in vista delle stagioni che sarebbero seguite, in una fase di mezzo tra il quinquennio vincente che aveva portato al triplete e quello disastroso delle stagioni fallimentari e del doppio cambio di proprietà. In ogni caso, per riviverla attraverso le immagini di quei giorni, trovate di seguito gli highlights della partita.

IL TABELLINO DELLA PARTITA:

Seongnam: Jung, Ko, Ognenovski, Cho Byung, Hong, Kim, Molina, Jo Jae (68’ Cheon), Choi (68’ Song), Cho Dong, Radoncic (86’ J. Kim). A disposizione: Kang, Lee, Yun, Jeong, Jang, Yong, Park, Namkung. Allenatore: Shin Tae Yong

Inter: Julio Cesar, Zanetti, Lucio, Cordoba, Chivu (78’ Santon), Stankovic, Cambiasso, Pandev, Sneijder (4’Thiago Motta), Eto’o, Milito (76’ Muntari). A disposizione: Castellazzi, Orlandoni, Maicon, Materazzi, Benedetti, Nwankwo, Mariga, Biabiany, Alibec. Allenatore: Rafael Benitez

Reti: 3′ Stankovic, 32′ Zanetti, 73′ Milito

