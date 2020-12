CdS – Verso Inter-Napoli, Vidal punta alla panchina: occhio anche ad Hakimi

L’Inter cerca continuità dopo la vittoria esterna sul campo del Cagliari, ma nel turno infrasettimanale i nerazzurri dovranno vedersela con una delle compagini più in forma del campionato: il Napoli di Gattuso. Per cercare di prevalere sui partenopei, Conte punta ad avere a disposizione i suoi uomini migliori: secondo il Corriere dello Sport, Arturo Vidal proverà a recuperare almeno per un posto in panchina.

Il cileno ha fatto progressi importanti dopo il fastidio muscolare alla coscia destra accusato nella gara contro il Bologna ed incrocia le dita in vista della diramazione dei convocati. Nel caso in cui non ci sia la possibilità di un inserimento nei ranghi, cercherà di essere pronto per il match con lo Spezia. Anche Achraf Hakimi, uscito a gara in corso contro il Cagliari, dovrà essere monitorato in vista della gara di domani sera.

