L’Inter PIOMBA sulla MACCHINA da gol di 18 anni!

Non solo parametri zero nelle strategie di mercato dell’Inter per il futuro. Infatti, come riportato dal giornalista tedesco Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland i nerazzurri sarebbero entrati nella corsa per uno dei più intriganti talenti del calcio tedesco di quest’anno.

Si tratta del turco Can Uzun, per il quale i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni al Norimberga. Sul giocatore, la cui valutazione è di circa 10 milioni di euro, ci sarebbero diverse squadre: Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte in Germania, ma anche il Newcastle in Premier League.

L’attaccante classe 2005 sta vivendo una grande stagione con 13 gol segnati in 20 partite, tra 2.Bundesliga e Coppa di Germania.

L’opinione di Passione Inter

I numeri di Can Uzun sono molto importanti, vista anche la giovanissima età (18 anni compiuti lo scorso 11 novembre). L’investimento non è di basso conto e la grande concorrenza potrebbe far lievitare ulteriormente la cifra, rischiando di tagliare fuori l’Inter, che non può permettersi investimenti cospicui, specie senza un ritorno sicuro.