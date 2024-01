L’Inter PROGRAMMA il mercato: ecco i prossimi COLPI

Il percorso stagionale dell’Inter è stato fin qui di alto livello, riscattando la delusione del campionato dello scorso anno, attutita dal percorso nelle coppe. Il merito della crescita nel rendimento anche in Serie A è del lavoro di Inzaghi, ma anche della strategia di Ausilio e Marotta per imbastire la rosa in estate. E l’obiettivo è proseguire su questa strada.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il segreto dei nerazzurri è la capacità di programmazione sul mercato, agendo in anticipo su possibili colpi di spessore (Thuram, l’ultimo esempio), senza rinunciare a qualche sacrificio per far quadrare i conti del bilancio.

In questo senso, la strada sembra essere tracciata anche per la prossima estate: l’Inter, infatti, ha in mano due colpi a parametro zero: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Un doppio innesto che andrò a rafforzare ulteriomente la rosa.

Con un occhio anche a una possibile cessione di un titolare. Come fu per Brozovic e poi Onana la scorsa estate, quest’anno potrebbe toccare a Dumfries, il cui rinnovo di contratto sembra in salità. L’Inter non vuole svendere l’esterno olandese, ma di fronte a offerte valide non si tirerebbe di certo indietro.

L’opinione di Passione Inter

L’attenzione dell’Inter alla sostenibilità economica e all’autofinanziamento del proprio mercato sono due aspetti cruciali. Il fatto che la rosa sia rimasta competitiva, riuscendo anzi a incrementare la propria forza, è il segnale di come il lavoro della dirigenza sia molto efficace, al netto delle restrizioni economiche.