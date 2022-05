Mercato – L’Inter pensa a Mkhitaryan, può arrivare a zero: cosa ha detto Inzaghi

L'armeno non ha ancora rinnovato con la Roma

C'è un nome interessante in chiave mercato per l'Inter: secondo il giornalista Alfredo Pedullà, il club nerazzurro avrebbero messo gli occhi su Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista giallorosso ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato con la Roma.