Inter, maxi-rinnovo per blindare Skriniar: incontro fissato con il club

Il nuovo ingaggio dello slovacco sarà in stile Barella

Milan Skriniar ha un contratto in scadenza nel 2023: il caso Perisic insegna, bisogna blindare lo slovacco il prima possibile. E l'Inter sembra aver serie intenzioni di farlo, il prima possibile. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club e Skriniar si sono così dati appuntamento a fine stagione per trovare l'accordo per il nuovo contratto.