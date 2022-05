La Repubblica – C’è il clamoroso ritorno? L’Inter valuta Arnautovic

La società nerazzurra starebbe pensando all'austriaco come possibile alternativa in attacco

Ci potrebbe essere il clamoroso ritorno di Marko Arnautovic all' Inter ? La Repubblica ha riportato la notizia secondo cui diverse big del calcio italiano starebbero pensando all'austriaco come alternativa per il loro attacco, tra cui proprio il club nerazzurro.

Il Napoli vede in lui una valida riserva a Osimhen. C'è anche il Milan che potrebbe integrarlo nelle rotazioni tra Giroud e Ibrahimovic (se dovesse continuare ancora per un anno), mentre l'Inter lo valuta come una spalla credibile per Lautaro in alternanza con Dzeko. E voi sareste d'accordo con un clamoroso ritorno dell'austriaco che aveva vestito la maglia dell'Inter nella stagione 2009/2010 del Triplete?