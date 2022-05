Mercato – La Gazzetta: “Occhio ai nomi a sorpresa per sostituire Perisic”

Le ultime su Perisic e i suoi possibili sostituti

Se Perisicha davvero trovato l'accordo con la Juventus, l'Inter dovrà individuare al più presto il possibile sostituto, inteso più come vice-Gosens che come titolare. La Gazzetta dello Sport ha fatto alcuni nomi, nel mirino del club nerazzurro da già diversi mesi come Parisi, Kostic e Cambiaso ma ci potrebbe essere una sorpresa all'orizzonte.