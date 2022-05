Mercato – Vidal ammette: “Dirò addio all’Inter”, ma come andrà via?

La partita contro la Sampdoria sarà l'ultima con la maglia dell'Inter per il cileno

A fine sarà addio per Vidal all' Inter . Lo ha confermato lo stesso centrocampista ai microfoni della testata cilena La Tercera: " L’unica cosa che posso dire è che da qui me ne andrò ". La destinazione però appare ancora incerta.

Nella giornata di ieri, con un sondaggio, Vidal ha fatto direttamente votare ai propri fans la sua prossima squadra: il cileno è fondamentalmente indeciso tra Colo Colo e il Flamengo. Al momento, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'Inter non ha ricevuto nessuna offerta dai due club ma non è da escludere che arrivi: in ogni caso, è l'ipotesi che si auspica l'Inter.