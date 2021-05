Accadde Oggi – 10 maggio 2014, San Siro saluta per l’ultima volta Zanetti, Milito, Samuel e Cambiasso

Al termine del match casalingo contro la Lazio, i quattro argentini simboli del Triplete salutarono società e tifosi e chiusero la loro esperienza in nerazzurro

Ed è così che al termine del match contro la Lazio terminato con una vittoria per 4-1 (reti di Biava per i biancocelesti e di Icardi, Hernanes e Palacio due volte) è potuta iniziare la festa per omaggiare in primis il Capitano Zanetti che pian piano si è avvicinato al centro del campo per tenere un discorso sincero e a cuore aperto in cui ha potuto ringraziare presidente, staff e compagni che per 19 lunghe stagioni lo hanno accompagnato con quei colori addosso, impressi nella pelle. Ed è sempre da Capitano che decise di chiamare vicino a sé proprio gli argentini, quel Milito che divenne Re nella notte di Madrid, quel Cambiasso cervello di una Grande Inter e quel Samuel autentico muro sulle cui spalle si sono costruiti mentalità e successi.