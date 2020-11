LIVE Inter ora per ora – Le ultime verso Inter-Real Madrid: Benzema salta la gara. Eriksen in bilico: c’è il BVB

PREMI F5 PER AGGIORNARE

Inter-Real Madrid, spazio a Gagliardini. Ballottaggio fra Perisic e Young, la probabile formazione

23.30 | Karim Benzema salterà la sfida di Champions League fra Inter e Real Madrid: il giocatore non è stato inserito nella lista dei convocati di Zidane. Assente anche Militao LA LISTA COMPLETA

22.20 | Con un post sui social Borja Valero ha festeggiato le 250 presenze in Serie A LEGGI QUI

21.30 | Alberto Fontana, ex portiere nerazzurro, ha concesso un’intervista in cui ha parlato a tutto tondo di Inter finendo per ricordare una sua sfida contro il Real Madrid LEGGI L’INTERVISTA

21.00 | Alejandro Camaño, agente di Achraf Hakimi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss circa la situazione del suo assistito svelando anche un retroscena di mercato LE SUE PAROLE

20.45 | Quest’anno San Siro regala partite da Pazza Inter: i nerazzurri si sono sempre trovati in svantaggio prima di dare largo alle rimonte, eccezion fatta per il derby LE RIMONTE

20.10 | Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli e attuale allenatore in Serie D, ha parlato sull’acquisto di Eriksen da parte dell’Inter LE SUE PAROLE

19.45 | L’emergenza coronavirus rischia di far perdere al Tottenham la bellezza di 150 milioni di sterline (pari a 170 milioni di euro) nel prossimo bilancio. Addio a Skriniar? I DETTAGLI

19.20 | Gianluca Festa, ex difensore dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Stadio Aperto per commentare i temi più caldi che tengono banco in casa nerazzurra LEGGI LE SUE PAROLE

18.50 | Dalle parole di Di Canio su Lukaku al focus su Hakimi, commenta con noi le notizie di giornata all’indomani di Inter-Torino, mandaci le tue domande con Superchat! e ti rispondiamo in diretta. Appuntamento alle 19 sui canali social di Passione Inter.

18.45 | Massimiliano Mirabelli è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, per presentare la sfida di Champions League in programma tra Inter e Real Madrid e parlare dei temi più caldi che tengono banco in casa nerazzurra. Retroscena di mercato su Eriksen LEGGI LE SUE PAROLE

18.30 | Il mondo Inter è spaccato letteralmente in due tra chi sostiene che Conte abbia concesso poco spazio ad Eriksen dal suo arrivo in Italia e chi invece pensa che l’ex Tottenham abbia avuto sufficiente spazio per mettersi in mostra I NUMERI

18.15 | Esattamente 22 anni dopo l’ultimo Inter-Real Madrid, deciso da una doppietta pazzesca di Roberto Baggio, la squadra nerazzurra ospiterà a San Siro nuovamente i Blancos con la speranza di rivivere le stesse emozioni di quella notte, scolpita nel cuore di tutti i tifosi. Il Divin Codino, entrato dalla panchina al posto di Zamorano, spacco in due il match e con la sua straordinaria classe rischiò di far crollare San Siro IL VIDEO

18.05 | Archiviata la 8a giornata di Serie A con il posticipo tra Napoli e Milan, come di consueto Who Scored ha stilato la top 11 dell’ultimo turno di campionato. In rosa anche un nerazzurro SCOPRI LA FORMAZIONE

17.56 | Inter–Real Madrid, domani si terrà la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della super sfida di Champions LeagueINFO E ORARIO

17.46 | Dagli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato la situazione in casa Inter, a partire dalle dichiarazioni di Conte e Lukaku: “Condivido lo sfogo di Conte. Qualcuno nello spogliatoio è scontento, e Lukaku è un leader” LEGGI QUI

17.44 | Come riporta Gazzetta.it, le recenti dichiarazioni di Luis Alberto hanno spaccato l’ambiente in casa Lazio. Il giocatore avrebbe messo contro anche Peruzzi, Tare e Lotito, e ora è probabile una sua cessione. L’Inter osserva, piace anche a Juventus ed Everton LEGGI QUI

17.26 | Mario Sconcerti, giornalista e commentatore calcistico, ha parlato a Maracanà, in onda su TMW Radio della situazione in casa Inter: “Eriksen? Doveva mandare dei segnali e non lo ha fatto, basta accusare Conte. L’Inter ha due squadre ma…” LEGGI QUI

17.20 | I numeri di Romelu Lukaku in questo 2020 sono straordinari: il belga è a quota 29 gol nell’anno solare, meglio di lui hanno fatto solo Erling Haaland, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski LEGGI QUI

17.17 | Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di sportal.it per fare il punto sugli estremi difensori nerazzurri, tra Handanovic e l’obiettivo Cragno: “Sarebbe già pronto per difendere i pali dell’Inter”, sostiene LEGGI QUI

17.16 | Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Borussia Dortmund è in pressing per Christian Eriksen: il giocatore potrebbe trasferirsi in prestito, da definire a quali condizioni LEGGI QUI

16.57 | In panchina nell’Inter, contro il Torino, ieri, c’era anche David Wieser, giocatore della Primavera nerazzurra che ieri ha raggiunto la prima convocazione in prima squadra: contro il Monza, in amichevole, aveva giocato titolare LEGGI QUI

16.43 | Intervistato da Sky Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha aggiornato circa l’iter che porterà alla costruzione del nuovo San Siro: “Milano avrà lo stadio più bello del mondo, è irrinunciabile. Vi svelo qual è il prossimo passo” LEGGI QUI

16.24 | Il giornalista Paolo Ziliani, sul proprio profilo Twitter, si è espresso sulla vicenda Eriksen dando le colpe dello scarso rendimento soprattutto a Marotta e Conte: “Marotta la smetta di scodinzolare da Conte, gli chieda di meritarsi i 12 milioni. E sul danese…” LEGGI QUI

16.14 | Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, fa il punto su Inter e Real Madrid in vista della sfida di mercoledì: Stefano Sensi insegue la convocazione, mentre Benzema si sta allenando a parte e rischia di non essere disponibile LEGGI QUI

16.00 | L’ex calciatore e attuale opinionista Paolo Di Canio ha parlato a Sky Calcio Club di alcuni aspetti tattici dell’Inter riguardanti i singoli: “Lukaku non è un top. Hakimi? Conte non lo sfrutta a dovere” LEGGI QUI

15.38 | Frank Lampard, allenatore del Chelsea, alla vigilia della sfida contro il Rennes, ha parlato del futuro di Olivier Giroud, attaccante nel mirino anche dell’Inter: “Voglio che rimanga, discuteremo del suo futuro” LEGGI QUI

15.00 | Dall’Inghilterra – Incertezza sul futuro di Messi, ma il Manchester City si defila. LA SITUAZIONE

14.25 | Moratti: “Lukaku sta dimostrando tanto, Ibrahimovic migliora col tempo. All’Inter avrei voluto Insigne“. LE SUE DICHIARAZIONI

14.25 | Maicon torna in Italia? Il DS del Sona non smentisce: “Sarebbe un sogno, vediamo come andrà“. LE SUE PAROLE

14.15 | Verso Inter-Real Madrid, attesa per gli esami di Casemiro ed Eder Militao: incerta la loro presenza. LE CONDIZIONI

14.00 | Cagliari, si riapre la pista Nainggolan? Spiraglio di trattativa con l’Inter per Cragno. LEGGI QUI

13.50 | Antonello: “Il taglio degli stipendi è vitale per la sopravvivenza del calcio“. LE SUE PAROLE

12.20 | Ieri si è rivisto l’Antonio Conte che tutti conoscevamo. Nel post gara ha sottolineato l’importanza di ‘scavare i solchi’ in campo ed è stato protagonista di una lite con Marocchi. LEGGI QUI

11.50 | E’ sempre più Lukaku show. Con la doppietta di ieri il gigante belga ha toccato quota 30 centri in 43 gare: meglio di lui solo due vecchi bomber dell’Inter. LEGGI QUI

11.20 | Sarà l’inglese Taylor ad arbitrare la gara di mercoledì tra Inter e Real Madrid. Sono tre i precedenti con i nerazzurri, di cui due fanno sorridere Conte. I PRECEDENTI

11.00 | L’Inter aspetta il vero Stefano Sensi e l’obiettivo è di recuperarlo contro il Sassuolo. Conte punta ancora su di lui e per il centrocampo ha le idee chiare. IL PUNTO

10.40 | Dagli infortunati alle condizioni di Benzema. In vista di Inter-Real Madrid, per Zidane sono ore frenetiche e deve lottare contro una vera emergenza. LE ULTIME

10.20 | Contro il Torino si è rivista la Pazza Inter. I quotidiani hanno promosso il match di Conte, autore di una gara a due facce: approccio horror, ma poi sistema tutto. IL CONFRONTO DEI VOTI

10.00 | Dopo la vittoria contro il Torino, l’Inter si prepara alla sfida contro il Real Madrid. La gara di Champions League andrà in scena mercoledì alle ore 21, ecco tutte le info su dove vederla in tv e streaming. DOVE VEDERLA

09.45 | Lukaku è sempre più il trascinatore dell’Inter e anche contro il Torino ha dato il suo contributo decisivo. I quotidiani lo esaltano in coro: “Bomber e trascinatore”. LEGGI QUI

09.25 | La prestazione di Achraf Hakimi nel match tra Inter e Torino ha diviso stamattina i principali quotidiani sportivi italiani. VOTI E GIUDIZI

08.50 | Nel pre-partita di ieri, Beppe Marotta ha scarica ufficialmente Christian Eriksen sul mercato. Andiamo dunque a vedere i possibili scenari sul futuro del trequartista danese. LEGGI QUI

08.30 | Confermate le buone impressioni sul rinnovo di Alessandro Bastoni. Dopo l’apertura di Beppe Marotta nel pre-partita di ieri, lo stesso difensore ha confermato le trattative al termine dell’incontro. I DETTAGLI

08.15 | Andiamo a vedere la moviola di Inter-Torino, realizzata questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in merito ai principali episodi arbitrali del match di San Siro. LEGGI QUI

I Top&Flop di Inter-Torino: Lukaku trascinatore, Lautaro dà la scossa. Gagliardini e Ranocchia distratti

+++23 NOVEMBRE+++

23.45 | Domenica sera di nostalgia per Evaristo Beccalossi. L’ex asso nerazzurro ha pubblicato sui social una foto dei suoi scarpini utilizzati ai tempi dell’Inter: “La giostra dei ricordi…”, scrive Becca nella didascalia GUARDA LA FOTO

23.30 | Federico Bonazzoli, attaccante del Torino ed ex di giornata contro l’Inter, ha parlato a Torino Channel per commentare la sconfitta per 4-2 a San Siro: “Dobbiamo stare zitti e lavorare. Siamo durati 66 minuti, poi è successo di tutto” LEGGI QUI

23.10 | Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha smentito di voler svendere Arek Milik a gennaio, nonostante l’attaccante vada in scadenza a giugno 2021: “Non è oggetto di scambio, abbiamo un tesoretto e ce lo teniamo” LEGGI QUI

23.00 | Sebastiano Esposito, attaccante della SPAL in prestito dall’Inter, ha reso Roberto Gagliardini vittima di uno sfottò su Instagram: “Pure l’intervista ora? Follia…”, scrive Esposito fotografando il centrocampista impegnato con le interviste in tv GUARDA LA FOTO

22.42 | Il Milan batte il Napoli 1-3 e mantiene la vetta della classifica, consentendo all’Inter di scavalcare in classifica i partenopei. L’Inter, in questo turno, ha oltrepassato anche l’Atalanta I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

22.04 | Clamorosa indiscrezione lanciata dal giornalista Nicolò Schira dal suo profilo Twitter: il Sona, società di Serie D, sarebbe in discorsi avanzati per far tornare in Italia Maicon, dopo le esperienze all’Inter e alla Roma LEGGI QUI

19.30| Buone notizie dall’infermeria del Real Madrid: Benzema probabilmente sarà out contro l’Inter.

18.30| Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo e prossimo avversario dell’Inter, allontana la parola scudetto e pensa già al match coi nerazzurri. LE PAROLE.

17.46 | Nel post-partita di Inter–Torino, Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha spiegato a DAZN il significato della sua esultanza in occasione del gol di Lautaro Martinez: “Ve la spiego. Io e Hakimi giochiamo…” LEGGI QUI

17.43 | Intervistato a DAZN dopo il fischio finale di Inter–Torino, Francesco Conti, vice-allenatore del Torino, ha commentato così la sconfitta per 4-2: “Andiamo via con rammarico. Belotti? Abbiamo preferito non rischiarlo” LEGGI QUI

17.41 | Dopo la vittoria in rimonta per 4-2 contro il Torino, Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Inter TV: “Grande reazione, ora testa al Real Madrid. Non possiamo sbagliare” LEGGI QUI

17.39 | A Inter TV si è presentato Antonio Conte per commentare la prestazione della sua squadra dopo la (sofferta) vittoria per 4-2 contro il Torino: “Ci hanno mangiato, così non va. Basta chiacchiere, servono fatti e furore. I nuovi…” LEGGI QUI

17.36 | Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è intervenuto a DAZN per parlare dopo la vittoria per 4-2 contro il Torino, avvenuta in rimonta questo pomeriggio a San Siro: “Il rinnovo? C’è la volontà di entrambe le parti” LEGGI QUI

17.34 | Il tecnico dell’Inter Antonio Conte, dopo la partita vinta 4-2 col Torino, ha commentato la prestazione dei suoi in conferenza stampa: “Dobbiamo mangiarci il campo, l’anno scorso eravamo migliori. Vidal può giocare anche in porta” LEGGI QUI

17.27 | Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato a Dazn la vittoria in rimonta contro il Torino: “Dobbiamo scavare i solchi sul terreno, serve furore agonistico e voglia di vincere” L’ANALISI

17.25 | Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato a Inter Tv della vittoria contro il Torino: “Sbagliato l’approccio, bravi a riprenderla. D’ora in poi 9 finali” LE SUE PAROLE

17.23 | Daniele Padelli, sui social, ha commentato a caldo la gara contro il Torino: “Tifare Inter non è per niente stressante” e invecchia in foto CLICCA QUI

17.13 | Romelu Lukaku, autore di una doppietta contro il Torino, ha parlato a Dazn al termine del match: “Non siamo ancora una grande squadra, abbiamo sbagliato molto. Serve più cattiveria” L’INTERVISTA COMPLETA

17.11 | Inter-Torino 4-2 in rimonta, la reazione dei tifosi al ritorno della Pazza Inter IL LIVEBLOG

17.10 | E’ tornata la pazza Inter, sono ben 7 i punti recuperati da situazioni di svantaggio, prima squadra in Serie A LEGGI QUI

17.02 | Le pagelle di Inter-Torino: Lukaku alza la voce, Sanchez croce e delizia I VOTI

17.00 | Vota il migliore in campo di Inter-Torino

16.58 | L’Inter vince in rimonta contro il Torino: Sanchez, Lukaku e Lautaro per il 4-2 IL RESOCONTO DEL MATCH

16.20 | Suggestione Van Basten per la panchina dell’Utrecht. Come vice-allenatore avrebbe al suo fianco Wesley Sneijder CLICCA QUI

16.00 | Simone Zaza, attaccante del Torino, ha commentato a Dazn a fine primo tempo la sua rete del vantaggio granata: “Dedico il gol ai miei compagni” LE SUE PAROLE

15.57 | Diego Milito ha lasciato il suo incarico al Racing. Queste le sue parole nell’annuncio sui social: “Non condivido le idee del club del presidente” LEGGI QUI

15.39 | Dopo le parole di Beppe Marotta sul futuro di Christian Eriksen si sono scatenate le reazioni dei tifosi: “Cessione inevitabile, una sconfitta per tutti” LIVEBLOG

15.00 | Andrea Belotti fuori dal match contro l’Inter. Il Gallo ha accusato un problema muscolare nel riscaldamento ed è rimasto in panchina CLICCA QUI

14.58 | Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a DAZN del mercato e della gara: “Eriksen? Non tratterremo chi vuole andare via, faremo valutazioni. Bastoni…” L’INTERVISTA COMPLETA

14.53 | Davide Vagnati, dirigente del Torino, ha parlato a DAZN nel pre-partita della gara contro l’Inter: “Passione ed umiltà: ce lo teniamo stretto anche per il post-carriera” LE SUE PAROLE

14.49 | Intervistato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Inter–Torino, il centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini ha così risposto alla domanda dell’inviato sulla partita: “Senza Brozovic? Sappiamo adattarci, non cambia nulla” LEGGI QUI

14.48 | In attesa del fischio d’inizio di Inter–Torino, il calciatore granata Simone Verdi, intervistato da DAZN, ha così parlato della partita: “Tanta pressione su di me, cerco di dare il massimo. So che staff e compagni…” LEGGI QUI

14.18 | Stefano Sensi, questo pomeriggio contro il Torino, non si accomoderà neanche in panchina: confermate le sensazioni della vigilia per il centrocampista dell’Inter, che probabilmente tornerà contro il Sassuolo LEGGI QUI

14.09 | Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Inter TV prima della gara di questo pomeriggio contro il Torino: “Sarà una partita dura. Ci aspetta un filotto di partite, servirà l’apporto di tutti” LEGGI QUI

13.55 | Le formazioni ufficiali di Inter-Torino: D’Ambrosio titolare, la scelta su Hakimi LEGGI QUI

13.50 | Rafinha, ex centrocampista dell’Inter, in una doppia intervista con Icardi ha spiegato le motivazioni per cui ha scelto il PSG: “La presenza di Icardi mi ha spinto a venire al PSG. Mi ha aiutato molto” L’INTERVISTA COMPLETA

13.35 | Mauro Icardi a Telefoot ha commentato l’ambiente che ha trovato al PSG: “Non ho mai visto un gruppo così altrove” LE SUE PAROLE

13.20 | Arturo Vidal, in vista del match contro il Torino, suona la carica sui social: