GdS – Conte stregato da Muriel: è lui il colpo per la Champions. L’Atalanta fissa il prezzo

Luis Muriel nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è questa l’ultima idea di mercato per rafforzare l’attacco di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro stravede da tempo per l’attaccante colombiano dell’Atalanta, protagonista di una stagione davvero esaltante.

Per fare il salto di qualità in Europa serve un rinforzo nel pacchetto attaccanti. Lo sa bene Conte, lo sa bene l’Inter. E Muriel è stato identificato come la punta perfetta da aggiungere alla LuLa.

Muriel può essere il vice-Lukaku e giocare al suo fianco al posto di Lautaro, per la capacità di inserimento e duetto. Il centravanti di Gasperini ha un contratto fino al 2023 da 1,8 milioni, il prezzo del cartellino si aggira sui 25-30 milioni di euro. Anche il Barcellona ha chiesto informazioni, ma Muriel resterebbe volentieri in Italia: gli ottimi rapporti tra Zhang e Percassi potrebbero agevolare l’affare.

