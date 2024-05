Inter, Nacho lascia gratis il Real Madrid: deciso il nuovo club

Come raccontato da settimane, Nacho lascerà il Real Madrid il prossimo 30 giugno per la scadenza del contratto. Un calciatore che l’Inter già al scorsa estate aveva sondato come possibile idea a costo zero, prima dell’ultimo rinnovo con gli spagnoli.

Nome del difensore che è nuovamente rimbalzato negli uffici di Viale della Liberazione nelle scorse settimane, una volta appresa la volontà del ragazzo a chiudere definitivamente la lunghissima avventura con il Real Madrid di Florentino Perez.

Stando a quanto riportato dal diario Marca, però, Nacho avrebbe già deciso la prossima destinazione. Nonostante le numerose offerte ricevute in Europa, tra cui il forte interesse dell’Inter, in cima alle sue preferenze è spiccata la MLS. Lo spagnolo è affascinato dal mondo statunitense e difficilmente cambierà opinione da qui a fine stagione.