Joao Pedro sul futuro di Nainggolan: “Scambio con Pavoletti? Radja ci ha aiutato tanto l’anno scorso…”

Archiviato il 2020, l’Inter pensa al mercato. Per gennaio sono diverse le questioni da risolvere e Marotta sta lavorando per decidere il futuro di alcuni giocatori. Oltre al caso Eriksen, ormai in uscita da Milano, c’è il nodo spinoso legato a Nainggolan. L’idea del belga, si sa, è quella di tornare al Cagliari e negli ultimi giorni si parla di uno scambio con Pavoletti. Di questo ha parlato Joao Pedro, raggiunto dai microfoni di Dazn.

Queste le parole del numero 10 del Cagliari: “Si parla tanto dello scambio Nainggolan-Pavoletti, ma io non ne so tanto a riguardo. Ormai si giocano tante partite di fila e c’è poco tempo per pensare ad altro. Posso solo dire che Radja ci ha aiutato tanto la scorsa stagione, ora vediamo che succederà”.

