Inter, oggi è il Vidal-day! In serata l’arrivo a Milano, poi visite mediche e firma sul contratto

Dopo diverse settimane di trattativa estenuante, si è finalmente sbloccato l’affare che porterà Arturo Vidal all’Inter. Il cileno, riporta La Gazzetta Sportiva, arriverà questa sera a Milano, dopo che Inter e Barcellona hanno trovato l’accordo totale sulla base di un piccolo indennizzo da circa un milione di euro che verrà elargito ai blaugrana. L’uscita quasi definita di Godin verso Cagliari, poi, ha dato l’accelerata decisiva: nella rosa nerazzurra si è liberato un posto sul mercato, pronto ad essere preso dal Guerriero che voleva Conte.

Vidal all’Inter firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno da 6 milioni netti a stagione. Il cileno è atteso a Milano già nella serata di oggi, pronto a sostenere le visite mediche di rito e ad ufficializzare il suo passaggio in nerazzurro. Conte, poi, lo metterà subito al lavoro, con l’obiettivo di averlo disponibile già sabato prossimo in vista dell’esordio in Serie A contro la Fiorentina.

