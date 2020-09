GdS – Dopo Godin, anche Candreva si prepara all’addio: conteso da tre club, l’Inter preme

L’arrivo in serata di Arturo Vidal a Milano è stato sbloccato dal passaggio ormai definito di Diego Godin al Cagliari. L’uruguaiano, infatti, sarà la prima cessione in casa Inter ad essere perfezionata sul mercato, permettendo un risparmio complessivo di circa 5,5 milioni di euro (il suo ingaggio annuale). Al difensore, ora, dovranno però far seguito tutta una serie di altri calciatori in partenza, i cosiddetti ‘esuberi’ della rosa. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta Sportiva, il primo a seguire l’uruguaiano dovrebbe essere Antonio Candreva. Su di lui si sono mossi ben tre club, anche se il Genoa, il primo a farlo in ordine cronologico, sembra essersi un po’ defilato.

Rimangono però fortemente interessati Sampdoria e Fiorentina, pronte a darsi battaglia per contendersi l’esterno romano. Il vero ostacolo per l’uscita è l’ingaggio, da circa 3 milioni netti all’anno. Se il classe 1987 dovesse mitigare le sue pretese e l’Inter fare un passo indietro nelle richieste per il cartellino, però, la trattativa potrebbe sbloccarsi anche in tempi brevi.

