CM.com – Inter e Conte, decisione presa su Perisic: cessione “rimandata” in estate

Questa di gennaio resta una delle finestre invernali di mercato più complicate della storia dell’Inter e non solo. E questo ha cambiato inevitabilmente le scelte di Conte e della dirigenza nerazzurra, a partire da Ivan Perisic.

Come riportato da Fabrizio Romano su Calciomercato.com, l’esterno croato al momento non è considerato nella lista dei partenti. L’Inter ci penserebbe soltanto davanti ad un’offerta di 15 milioni di euro ma nessuno ha messo sul tavolo queste cifre.

Antonio Conte tiene volentieri Perisic con sé come ricambio in attacco e jolly di fascia, aspettandosi miglioramenti costanti. A meno di sorprese la scelta è di tenerlo e rivalutarne la cessione in estate.

