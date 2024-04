Inter, POKER di acquisti: 100 milioni per completare il mercato

In attesa dell’urlo liberatorio per la conquista del suo ventesimo scudetto, l’Inter prosegue a fari spenti il lavoro sul mercato. Dopo aver già blindato due acquisti a parametro zero per la prossima estate, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, il club nerazzurro ha intenzione di completare l’organico con nuovi innesti.

I dirigenti sanno benissimo che il mercato non è fatto solo di calciatori in scadenza, ma per raggiungere gli obiettivi fissati vi sarà bisogno di un tesoretto importante da poter investire. Come spiegato dal giornalista Marco Barzaghi, il sogno per l’Inter sarebbe quello di arrivare a quota 100 milioni di euro tra autofinanziamento in entrata e budget messo a disposizione dal club.

Obiettivo complicatissimo da raggiungere, ma che non impedisce ai dirigenti di poter comunque provare a raccogliere quante più risorse possibili. Per andare ad aggiungere alla rosa della prossima stagione almeno un top per reparto, all’Inter in realtà potrebbe servire anche un bottino inferiore.

Iniziamo dal primo candidato a fare le valigie, vale a dire Denzel Dumfries. L’addio dell’olandese potrebbe fruttare circa 30 milioni di euro, ad un anno dalla scadenza del contratto con i nerazzurri. Altre entrate potrebbero essere garantite dalle cessioni di calciatori in prestito come Agoumé, Satriano, i fratelli Esposito, Radu e tanti altri. Uscite che, secondo le stime del giornalista, andrebbero a portare una ventina di milioni nelle casse del club.

Ipotizzando anche la possibilità di effettuare pagamenti ‘alla Frattesi’, versando adesso solo le somma per un eventuale prestito oneroso e posticipando tra un anno il riscatto, l’Inter proverà infine a piazzare anche Correa ed Arnautovic, consapevole dello scarso interesse nei loro confronti. Grazie alla vittoria dello Scudetto e alla partecipazione al prossimo Mondiale per Club, inoltre, è previsto un extra budget da investire sul mercato.

A questo punto, saranno quattro i principali obiettivi da inseguire sul mercato. Tra i pali il candidato forte rimane Bento, quotato tra i 15/20 milioni di euro dall’Athletico Paranaense. Di 30 milioni, invece, la valutazione fatta dal Torino per Buongiorno, anche se in difesa rimangono in piedi le piste a zero che portano a Mario Hermoso e Tosin Adarabioyo. Sulle corsie esterne Kayode della Fiorentina resta caldo come possibile erede di Dumfries, mentre per Gudmundsson in uscita dal Genoa serviranno almeno 35 milioni.