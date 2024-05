Inter, senti Gudmundsson: l’annuncio sul futuro in Serie A

Albert Gudmundsson è destinato a diventare uno dei tormentoni di mercato della prossima estate. L’attaccante di proprietà del Genoa è il primo obiettivo dell’Inter in attacco, dopo una stagione superlativa che lo ha visto protagonista in Serie A con 14 reti all’attivo.

In un’intervista per CBS Sports, il centravanti islandese ha parlato dei suoi sogni nel mondo del calcio, rivelando di aver cambiato opinione rispetto a qualche anno fa. Oggi, infatti, il suo principale obiettivo non è più la Premier League come un tempo, bensì poter proseguire la sua avventura nel campionato italiano.

Queste le sue parole: “Fin da bambino il mio sogno è sempre stato quello di giocare un giorno in Premier League. Ma da quando mi sono trasferito in Italia, la situazione è cambiata. Mi piace davvero tanto il Paese, mi piace il campionato, mi piace il calcio, mi piace la vita qui. Quindi, a dire il vero, non sono ansioso di lasciare l’Italia. Se devo lasciare il Paese e questo club, deve essere per qualcosa di meglio perché mi sento davvero me stesso e sto bene qui”.

Una grande apertura per le speranze dell’Inter che punta a rinforzare il proprio reparto avanzato la prossima stagione a partire proprio da Gudmundsson. Il Genoa, per lasciarlo partire, ha fissato una valutazione da circa 30 milioni di euro.