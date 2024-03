L’Inter pensa al sostituto di Acerbi: tre alternative nel mirino

Le vicende riguardanti Acerbi hanno aperto un nuovo fronte di mercato in casa Inter. Se il rapporto con il giocatore dovesse terminare, i nerazzurri avrebbero bisogno di un sostituto all’altezza, visto anche il rendimento ondivago di De Vrij, e la dirigenza starebbe già sondando il terreno, con 3 nomi nel taccuino.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il sogno sarebbe Kim del Bayern Monaco. L’apprezzamento dell’Inter risale a prima del suo arrivo a Napoli, con Ausilio che lo segue da tempo. La posizione del coreano in Germania non sarebbe inattaccabile e i bavaresi, pronti a una rivoluzione totale, potrebbero aprire alla via del prestito, visti anche gli ottimi rapporti tra le società.

L’alternativa, invece, rientra maggiormente nei parametri economici che l’Inter deve rispettare. I nerazzurri proveranno a fiutare l’occasione a basso costo e il profilo giusto in questo senso sembra essere quello di Chris Smalling, il cui rapporto con la Roma non è più idilliaco dopo l’ultima, travagliata stagione.

Il terzo nome nella lista interista è sempre un vecchio pallino del direttore sportivo Ausilio: Kostantinos Mavropanos. Al West Ham non sta trovando continuità e l’Inter, che lo segue con interesse dai tempi dello Stoccarda, potrebbe farsi sotto.