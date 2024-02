Inter-Zielinski, TRAGUARDO in vista: quando sarà UFFICIALE

Ormai non ci sono più dubbi sul futuro di Piotr Zielinski. Lo stesso Marotta si è sbilanciato nel pre-partita della gara con la Juventus, ammettendo l’interesse dell’Inter per il centrocampista del Napoli. In realtà, la trattativa è in stato molto più avanzato, tanto che l’ufficialità dell’accordo dovrebbe arrivare nel giro di poche ore.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il polacco firmerà oggi, massimo domani, con un accordo che lo legherà all’Inter fino al 2028. Zielinski ha rifiutato il prolungamento con il Napoli a 5 milioni di euro, più clausola rescissoria da 20 milioni di euro.

L’accordo con l’Inter, invece, sarà di 4,5 milioni a stagione, oltre a un bonus alla firma e alla possibilità di gestire i propri diritti di immagine. Come noto, i nerazzurri hanno già comunicato al Napoli la trattativa e i partenopei hanno escluso Zielinski dalla lista Champions League.

L’opinione di Passione Inter

L’arrivo di Zielinski aprirà, di fatto, la campagna acquisti dell’Inter per la prossima stagione. E lo fa con il botto, dal momento che in nerazzurro arriverà a costo zero uno dei centrocampisti più importanti della Serie A, pronto a rimpolpare un reparto già denso di qualità