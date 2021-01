Inzaghi fa muro per Caicedo: “Fondamentale per noi, vogliamo che resti”

Felipe Caicedo è al momento il principale indiziato per diventare il vice Lukaku dell‘Inter. L’attaccante della Lazio infatti ha ampiamente dimostrato le proprie qualità, riuscendo molto spesso a decidere le partite entrando a gara in corso. La sua forza fisica inoltre lo renderebbe il sostituto perfetto del colosso belga, qualora dovesse riposare o si infortunasse. Per questo i nerazzurri sarebbero anche disposti ad inserire Andrea Pinamonti come contropartita tecnica.

Tuttavia, nonostante Marotta stia lavorando alacremente per convincere Lotito a lasciarlo partire, impresa mai semplice, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, cerca di fare muro e tenersi stretto l’attaccante. Dopo la vittoria contro il Parma infatti, ai microfoni di Sky Inzaghi ha dichiarato: “Ho fiducia nella società, abbiamo un direttore sportivo bravissimo come Tare e non sono preoccupato per il mercato. Caicedo? Per noi è importantissimo, ha sempre avuto un ruolo di primo piano. Sa farsi volere bene da tutti nello spogliatoio e ha qualità fondamentali per i nostri obbiettivi. Vogliamo che rimanga con noi”.

