Juve-Bremer, è fatta: decisiva l’accelerata dopo la cessione di De Ligt

Alla fine l'ha spuntata la Juventus . Gleison Bremer sarà un giocatore bianconero. A nulla sono valsi i tentativi in extremis di rilancio da parte dell' Inter , che non aveva speranze vista la potenza economica juventina dopo la cessione di De Ligt. L'operazione si concluderà, secondo Fabrizio Romano , per 40 milioni + 7 di bonus, cifra molto alta per un giocatore con un solo anno di contratto, troppo per le casse nerazzurre.

Per l'Inter rimane il rammarico di aver avuto in pugno il giocatore per mesi, senza però mai aver affondato il colpo. Ora però bisognerà guardare avanti e, a questo punto, fare di tutto per trattenere Skriniar. Altrimenti il pericolo è veramente quello di trasformare un mercato da lode in una sessione insufficiente. I sostituti all'altezza per lo slovacco infatti, ormai latitano.