La Juve prova ad anticipare l’Inter per un obiettivo in porta

I duelli di mercato a distanza tra Inter e Juventus sono diventati un elemento abbastanza costante delle ultime sessioni di mercato. L’ultimo capitolo è stato l’arrivo di Tiago Djaló in bianconero, a lungo corteggiato dai nerazzurri, ma l’episodio potrebbe ripetersi nuovamente per quanto riguarda la porta.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Michele Di Gregorio e sarebbe pronta a muoversi per anticipare la concorrenza per l’estremo difensore del Monza. Il giocatore, scuola Inter, era stato accostato ai nerazzurri, che attualmente non sembrerebbero però disposti a investire su di lui.

L’Inter ha le spalle coperte grazie a Sommer e la dirigenza non sarebbe attualmente nelle condizioni di spendere troppi soldi per un vice dello svizzero, preferendo concentrare gli sforzi economici su altri reparti, da rinforzare con più urgenza.