TS – Lautaro-Inter, rinnovo del contratto a fine mese. Via la clausola: le cifre dell’accordo

Se un anno fa stava per iniziare l’inseguimento sul mercato del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, oggi sembra essersi capovolto un mondo. Dalla Spagna infatti si parlava con insistenza della reale possibilità di un trasferimento del Toro al fianco dell’amico e connazionale Leo Messi. Dodici mesi più tardi, invece, il club blaugrana si ritrova senza un presidente e a dover gestire una delle peggiori crisi economiche mai attraversate dalla società, con la Pulce in scadenza di contratto dietro la corte del Paris Saint Germain e dell’amico Neymar che spinge per portarlo a Parigi.

In casa Inter, invece, c’è massima fiducia su Lautaro Martinez, il quale a fine mese con ogni probabilità dovrebbe siglare ufficialmente il rinnovo del contratto. Dopo i tre incontri andati in scena lo scorso gennaio con Marotta e Ausilio, infatti, i suoi due agenti Beto Yaque e Rolando Zarate sono attesi nuovamente a Milano per mettere nero su bianco. In riferimento ai dettagli dell’intesa, riportati questa mattina da Tuttosport, l’ingaggio del Toro passerà dagli attuali 2,5 milioni di euro a 4,5 più bonus facilmente raggiungibili. Contratto che verrà prolungato fino al giugno 2024 e nel quale verrà eliminata definitivamente la clausola rescissoria da 111 milioni.

COSA FACEVANO 10 ANNI FA I PROTAGONISTI DELL’INTER DI OGGI >>>