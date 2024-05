La situazione di Lautaro Martinez è quella che preoccupa di più la dirigenza e i tifosi nerazzurri. Non è un caso che già ieri sia andato in scena un incontro fra il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, e il procuratore dell’argentino, Alejandro Camano. Il faccia a faccia è avvenuto in un hotel di Milano e non nella sede di Viale della Liberazione, per attutire quella che è già diventata una sovraesposizione mediatica della vicenda.

L’Inter aveva incontrato Camano per l’ultima volta il 13 marzo a Madrid, prima degli ottavi di finale contro l’Atletico. Secondo La Gazzetta dello Sport, in quell’occasione l’accordo sembrava vicino, visto che il rappresentante di Lautaro chiedeva 10 milioni netti: un tetto che i nerazzurri si erano detti disposti a raggiungere, tramite i bonus. Da lì in poi, però, qualcosa è cambiato e le richieste sono salite: 12 milioni a salire nel corso degli anni.

E veniamo all’incontro di ieri, che ha confermato la distanza fra domanda e offerta. Ausilio ha ribadito a Camano quella che è di fatto l’ultima offerta dell’Inter: ai 10 milioni si può arrivare solo con l’aiuto dei bonus. Sulla natura di questi ultimi (più o meno facili da raggiungere) c’è ancora margine per discutere e trattare, ma non sulla cifra massima. Camano ha ascoltato e riporterà tutto al suo assistito. Previsti nuovi incontri nei prossimi giorni, forse anche prima dell’assemblea dei soci di martedì. Se non si dovesse arrivare a un accordo, la rottura sembra inevitabile.