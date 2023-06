Quale futuro attende l’Inter? I grandi risultati in Champions League hanno ridato smalto internazionale ai nerazzurri, che ora vogliono mantenere alta l’asticella della competitività. In questo senso potrebbero aprirsi le porte per un clamoroso ritorno di Achraf Hakimi.

Secondo il quotidiano Libero, il marocchino avrebbe nostalgia della sua esperienza interista e gradirebbe tornare. Marotta ne avrebbe parlato nella giornata di ieri con Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain. Il cartellino è uno scoglio importante per l’operazione, dato che i parigini lo hanno pagato 68 milioni di euro nel 2021.

L’opinione di Passione Inter

Il ritorno di Hakimi sarebbe un sogno per tutta la tifoseria nerazzurra, che, causa chiusura stadi per via della pandemia, non ha potuto goderselo appieno, dal vivo. Tuttavia, al netto del fascino dell’operazione, quest’ultima sembra abbastanza irrealizzabile con le risorse finanziarie attuali dell’Inter.