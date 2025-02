L’Inter ha già deciso il futuro di Carboni: c’è l’ANNUNCIO

Non è andata nel modo pronosticato l’avventura di Valentin Carboni al Marsiglia. L’argentino è stato vittima di un grave infortunio, che di fatto ha terminato con diversi mesi di anticipo la sua esperienza in Francia.

L’Inter lo ha richiamato a Milano per completare la riabilitazione, ma sembra aver già deciso quale sarà il suo futuro, almeno nei prossimi mesi. Queste le parole del direttore sportivo Piero Ausilio sul talento classe 2005:

“Sarà al Mondiale per Club? Sicuramente. Per quest’ultimo abbiamo anticipato il rientro nonostante l’infortunio e probabilmente non sarà a disposizione prima della fine di aprile o maggio, proprio perché volevamo farlo sentire parte del gruppo. Sta completando la riabilitazione, sta andando molto bene e sicuramente sarà parte del gruppo che partirà per gli Stati Uniti”.